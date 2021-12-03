Çorum FK ile İnegölspor arasında oynanacak 16.hafta maçına seyirci alınmayacak.

Hatırlanacağı üzere Çorum FK, 21 Kasım’da Ankaraspor’la Çorum’da oynanan ve golsüz biten maçta “taraftarlarının neden olduğu saha olayları” saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmiş, disiplin kurulu da kırmızı siyahlı ekibe 1 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

(Hüseyin AŞKIN)

