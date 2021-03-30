Maç öncesi Çorum’daki son antrenmanı yaptılar

Çorum Futbol Kulübü, 24 Erzincanspor maçı öncesinde Çorum’daki son antrenmanını dün yaptı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 12.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Salih Zafer Kurşunlu katılmazken, Nafican Yardımcı ve Kıvanç Kaya ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Diğer futbolcuların hazır bulunduğu antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, koordinasyon ve dar alanda pas çalışması ile devam etti. Kırmızı-Siyahlılar son bölümde yaptığı tam saha taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-siyahlılar, Erzincan’a bugün gidecekler.

(Spor Servisi)

