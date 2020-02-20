Maç biletini bin lira yaptılar!

Çorum’dan 100’ün üzerinde taraftar maçı izlemek için gittiği Osmanlı Stadı’nda bilet engeline takıldı. Başkent Akademi Futbol Kulübü yönetimi, Çorum FK’lı taraftarlar için bilet fiyatını ilk etapta bin lira olarak belirledi. Federasyon nezdinde yapılan girişimler sonucu bilet fiyatı 55 liraya indirildi. Bu fiyatı da pahalı bulan Çorumlu taraftarlar maçı tribünden izlemek yerine saha dışından tezahüratlarla destek vermek istedi. Ancak taraftarın maça girmeyeceğini öğrenen Başkan Fatih Özcan bilet gişesi önünde toplanan taraftarın yanına giderek “Taraftar olmadan Çorumspor 1 kişi eksik oynar” diyerek 8 bin liralık bilet ücretini cebinden ödedi.

(Rıfat KARA)