Maç başına puan ortalamasına göre en kötü ikinci sezon
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin tescil edilmesi üzerine Çorum Futbol Kulübü sezonu 28 maçta topladığı 36 puanla 11.sırada tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar, en az maç oynadıkları sezonda tarihlerinin en az puanını topladılar. Çorum FK, maç başına puan ortalamasına göre ise 1,28 ile en kötü ikinci sezonunu geride bıraktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart’ta ara verilen alt liglerin son haliyle tescil edilmesi üzerine 2.ve 3. Futbol liglerinde 2019-2020 sezonu play-off karşılaşmaları haricinde sonlandırıldı. 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, 28 maçta aldığı 36 puanla tarihinin en az puanını topladı.
2012-13 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bu sezon önceki sezonlara göre en az 6 maç daha az oynadı. Kırmızı-Siyahlılar, 28 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alırken 36 puan topladılar. Sezonu 11.sırada tamamlayan Çorum FK, bu maçlarda attığı 36 gole karşılık kalesinde 42 gol gördü.
Çorum FK, 28 maçta topladığı 36 puanla “tarihinin en az puan topladığı sezon”u yaşadı. Kırmızı-Siyahlılar, 2012-13 sezonunda 34 maçta 38, 2013-14 sezonunda 38 maçta 53, 2014-15 sezonunda 34 maçta 56, 2015-16 sezonunda 36 maçta 59, 2016-17 sezonunda 36 maçta 58, 2017-18 sezonunda 34 maçta 48, 2018-19 sezonunda ise 34 maçta 52 puan topladılar.
Maç başına göre puan ortalamasında ise bu sezon Çorum FK’nın en az puan topladığı ikinci sezon oldu. Kırmızı-Siyahlılar, maç başına göre puan ortalamasında 2012-13 sezonunda 1,11, 2013-14 sezonunda 1,55, 2014-15 sezonunda 1,64, 2015-16 sezonunda 1,63, 2016-17 sezonunda 1,61, 2017-18 sezonunda 1,41, 2019-20 sezonunda ise 1,28 puan topladılar.
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