Maç başına ‘1 puan’

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü ligin geride kalan 11 haftalık periyodunda oynadığı 7 maçta 7 puan toplarken, maç başına puan ortalaması 1,0 olarak gerçekleşti.

Sezona teknik direktör Bahri Kaya nezaretinde başlayan Çorum Futbol Kulübü ilk maçında sahasında Manisa Futbol Kulübü’ne 3-1 yenilirken, ikinci haftayı bay geçti. İkinci maçını üçüncü haftada oynayan Çorum FK, deplasmanda Kocaelispor’a 3-0’lık skorla boyun eğdi.

Üçüncü maçında Afjet Afyonspor’u konuk eden Çorum Futbol Kulübü, 1-1 biten maçta sezonun ilk puanını aldı.

Dördüncü maçında Bursa temsilcisi İnegölspor’a konuk olan Çorum FK, ilk yarıyı 2-0 geride bitirmesine rağmen ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2 galip ayrıldı ve bu sezon ilk galibiyetini alıp puanını 4’e yükseltti.

İnegölspor galibiyetinden sonra Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk eden Çorum Futbol Kulübü, 4-0 gibi farklı bir skorla kazanarak bu sezon ikinci galibiyetini alıp puanını 7’ye çıkarttı.

Yedinci maçında Ankara Demirspor’u ağırlayan Çorum Futbol Kulübü kaleci ve savunma hataları sonucu yediği gollerle 3-2 yenilirken, 2 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

3 MAÇ ERTELENDİ

Ligdeki son maçını 31 Ekim’de Ankara Demirspor’la oynayan Çorum Futbol Kulübü’nün, koronavirüs salgını nedeniyle bazı futbolcularının testlerinin pozitif çıkması ve oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi üzerine son üç maçını oynayamadı. Bu bağlamda, Sancaktepe FK, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor’la oynanması gereken lig maçları ileri tarihlere ertelendi.

VİRÜS KUPA SERÜVENİNİ DE NOKTALADI

Ligde üç maçı virüs nedeniyle ertelenen Çorum Futbol Kulübü’nün aynı gerekçeyle dün 1.Lig lideri Altınordu ile deplasmanda oynaması gereken 4.eleme turu maçı da iptal edildi. Çorum FK hükmen yenilgi ile kupaya veda etti.

24 GÜN SONRA MAÇ OYNAYACAKLAR

Son dört resmi maçı ertelenen Çorum Futbol Kulübü, ligin 12.hafta maçında Pazar günü Anagold 24 Erzincanspor’u konuk edecek. İki takımda da maç öncesinde pozitif vaka bulunurken, oynanması halinde Çorum Futbol Kulübü 24 gün aradan sonra maç yapmış olacak.

Çorum Futbol Kulübü, son maçında 5 Kasım’da 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor’u konuk etmiş ve 3-0 kazanmıştı.

(Spor Servisi)