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M. Rıdvan’ın en iyi 11’inde Çorum FK’dan kimse yok

Çorum Futbol Kulübü’nün başarılı orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir Çorum Futbol Kulübü resmi instagram sayfasından şuana kadar oynadığı en iyi 11’i açıkladı. En iyi 11’in tamamına yakınını Altınordu’dan yetişen futbolculardan kuran Muhammed Rıdvan Özdemir, Çorum FK’dan hiçbir takım arkadaşına bu listede yer vermemesi dikkat çekti.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:56
M. Rıdvan’ın en iyi 11’inde Çorum FK’dan kimse yok

Koronavirüs salgını nedeniyle Çorum Futbol Kulübü yönetimi futbolcular ile taraftarın bağı kopmaması adına farklı etkinliklere imza atıyor. Bu doğrultuda Çorum Futbol Kulübü’nün 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Rıdvan Özdemir önceki gün resmi instagram sayfasından özel hazırlanan video ile şuana kadar oynadığı en iyi 11 ‘i açıkladı. Deneyimli futbolcu, 4-2-3-1 sisteminde kurduğu en iyi 11’de kaleci Trabzonspor’dan Erce Kardeşler, sağ bek Altınordu’dan Kerem Alıcı, stoper Leicester City’den Çağlar Söğüncü ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’dan Hasan Hatipoğlu, sol bek Sivasspor’dan Erdoğan Yeşilyurt, ön libero Altınordu’dan Berkay Samancı ve Hatayspor’dan Alican Özfesli, forvet arkası mevkisine Altay’dan Kerim Avcı, sağ açık Westerlo’dan Barış Alıcı, sol açık Roma’dan Cengiz Ünder ve son olarak forvet hattı için Hatayspor’dan Mirkan Aydın yer aldı.

(Rıfat KARA)

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