“Lütfen sporun kalbi yerinde kalsın”

Hitit Gençlik ve Spor Kulübü yöneticisi Arif İnan Sargın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Hitit Gençlik ve Spor Kulübü olarak, 1 ve 2 No’lu sentetik sahalar ile Atatürk Spor Salonu’nun başka yere kaldırılması ile ilgili haberleri büyük bir endişe içerisinde takip ettiğimizin bilinmesini isterim.

Bu spor tesislerimizin şehir içerisindeki en merkezi noktada bulunması, spor camiası adına ve tüm sporcularımızın kalbi, adeta şah damarı diyebileceğimiz yerden alınıp İskilip yolunda eski mal pazarı civarına yaptırılması, kanaatimizce en büyük yanlışlık olacaktır.

Zira şahsımın iki çocuğu da spor faaliyetlerinde boy göstermektedir. Ben spor camiasının bir bireyi olarak çocuklarımın yeni yerde konuşlandırılacak spor tesislerine gitmesine izin veremem. Nedenine gelince; Hiçbir spor kulübünün servisi bulunmamaktadır. Bir veli olarak, o ıssız yerde çocuklarımın yolda ne gibi tehlikelerle karşı karşıya gelebileceğini bilmiyorum. Birçok veli ile aynı düşünceleri paylaşıyorum.

Sporun kalbi olan bu tesislerin mevcut yerlerinde kalması spor camiasının en büyük temennisidir. Aksi halde, spor ve sporcularımıza vurulacak en büyük darbeye çanak tutmuş olursunuz.

Lütfen, sporun kalbini yerinde bırakın. Nakil olmuş bir kalbin fazla bir ömrü olduğunu düşünmüyoruz.”

Önceki gün de Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Remzi Karahan tesislerin başka bir yere taşınması kararının yanlış olduğunu içeren bir açıklama yapmıştı.

(Spor Servisi)