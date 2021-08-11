Localar sahiplerini bekliyor

2021-2022 sezonunda maçlarını geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Çorum Şehir Stadı’nda oynayacak olan Çorum FK’da gözler loca satışlarına çevrildi. Kulübün en büyük gelirlerinden biri olan loca satışları beklenilenin altında kalması yönetimi kara kara düşündürüyor. Rota Kupa parolasıyla sezona giren Kırmızı-Siyahlılar, Murat Yıldırım ve Burak Çalık gibi isimlerin yanı sıra yaptığı diğer transferlerle de 2. Lig Kırmızı Grubun şampiyonluktaki en öne çıkan takımı. Böylesine maliyeti yüksek bir takım kurulmasına rağmen şehrin yönetime desteği de tartışılıyor. Kulüp Başkanı Fatih Özcan'ın, "Play-Off'u bile düşünmeden hedefimize ulaşacağız" söylemi şehirde geniş yankı bulurken, kulübe gelir sağlamak amacıyla başlatılan loca satışları aynı orantıda yürümüyor. Zira, kulüp tarafından satışa çıkartılan locaların satışında Ayka Enerji Sahibi Kadir Yüksel dışında alınan herhangi bir loca bulunmuyor. Kurulan takım ve kulüp başkanının iddialı demeçlerine rağmen iş insanları tarafından loca satışlarına ilgi gösterilmemesi üzücü bir gelişme olarak göze çarpıyor. Sezon başlamasına kısa bir süre kalırken, iş insanlarının loca satın alarak kulübe destek olmaları bekleniyor. Aksi takdirde kulübün hak ettiği yere gelmesi bu şartlar altında zor görünüyor.

(Spor Servisi)

