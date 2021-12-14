Liseli Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği sona erdi

Okullararası düzenlenen Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde şampiyonluk kupasının sahibi İnönü Anadolu Lisesi oldu.

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde ilk 2 maçını kazanan İnönü Anadolu Lisesi son maçta Mimarsinan Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda saat 13.00’de başlayan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan İnönü Anadolu Lisesi ilk yarısını 10-2 önde tamamladığı maçı 17-6 kazanmayı başardı.

Bu sonucun ardından 3’de 3 yapan İnönü Anadolu Lisesi 6 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, 2 puanda kalan Mimarsinan Anadolu Lisesi ise il birinciliğini üçüncü sırada tamamladı. Rakibi çıkmadığı için son maçını oynamadan 10-0 hükmen kazanan Bahçelievler Anadolu Lisesi ikinci olurken, puansız Eti Anadolu Lisesi ise dördüncü tamamladı.

MİMARSİNAN: 6

İNÖNÜ ANADOLU: 17

SALON: Tevfik Kış.

HAKEMLER: Yasin Tabak, Muammer Tekmen.

MİMARSİNAN ANADOLU LİSESİ: Şeyma, Sıla, Rümeysa, Firdevs, Ayça, Ceren, Bahar, Nurdagül, Sude, Ümmühan, Emine Nur.

İNÖNÜ ANADOLU LİSESİ: Nehir Koçak, Nehir Köse, Nilsu, Sümbül, Irmak, Aleyna, Yaren, Beren Su, Pelin.

İLK YARI: 2-10 (İnönü Anadolu Lisesi).

(Rıfat KARA)