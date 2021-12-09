Liseli Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği sona erdi.. BAHÇELİEVLER ŞAMPİYON

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği'nin 2021 yılı faaliyet programında yer alan Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. 3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde dün son maç 3 puanlı Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 3 puanlı Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynandı. 2 No'lu Sentetik Saha'da saat 12.00'de başlayan karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakip kalede gol arayan Bahçelievler MTAL aradığı golü 16.dakikada penaltıdan Fikriye ile buldu. İlk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Hasanpaşa MTAL dakikalar 42'i gösterdiğinde Selcan ile eşitliği sağladı. İlerleyen dakikalarda penaltıdan faydalanamayan Bahçelievler MTAL son dakikada Fikriye'nin attığı golle maçı 2-1 kazanarak 6 puanla şampiyon olmayı başardı. 3 puanda kalan Hasanpaşa MTAL ikinci olurken, puansız Güzel Sanatlar Lisesi ise il birinciliğini üçüncü sırada tamamladı.

BAHÇELİEVLER MTAL: 2

HASANPAŞA MTAL: 1

SAHA: 2 No’lu Sentetik.

HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Çiğdem Varan, Fatma Yıldırım.

BAHÇELİEVLER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: Rofe, Sümeyye, Fikriye, Dilan Ercan, Döne, Elif, Betül, Zerda, Canan, Ayşe Naz, Elifnur, Hilal, Reyhan, İlayda, Rim Bashar, Mevanur, Sinem, Dilan Demiröz.

HASANPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ: Melike, Beyza, Yasemin, Aybüke, Tıba Alı, Yaren, İlayda, Ecenur, Nazife, Hacer, Sudenaz, Işıl, Semanur, İremnur, Gülay, Selcan, Şura, Zeynep, Zümra, Kevser.

GOLLER: Dk.16 ve 70+1 Fikriye (Bahçelievler), Dk.42 Selcan (Hasanpaşa).

(Rıfat KARA)

