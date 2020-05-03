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“Liglerle ilgili bir karar alınmadı”

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, liglerle ilgili özellikle sosyal medyada yer alan haberlere itibar edilmemesini istedi.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:46
“Liglerle ilgili bir karar alınmadı”

TASKK Başkanı Ali Düşmez’in konuyla ilgili açıklaması şöyle: “Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr M. Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanları ile TASKK Genel Başkanı video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Görüşmede bu sürecin tüm dünyayı etkilediği gibi, sporu da etkilediğinden bahisle, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilim Kurulu tarafından yapılacak “Pandeminin” bitmesi açıklaması sonrasında TFF tarafından tüm ligler ile ilgili yeniden çalışma yapılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şu anda liglerin durumu ile ilgili bir karar alınmamıştır.

Resmi bir karar olursa sizlere bildirilecektir. Bir kısım sosyal medyada yayınlanan açıklamalar bilgi kirliliğine sebep olmakta, bu nedenle resmi açıklamalar dışında başka kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilememesini özellikle rica ederim.”

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