Liglerle ilgili bilgi kirliliği

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz hafta liglerin 18-19 Temmuz’da başlayacağını açıklamasına rağmen yapılan toplantıda kalan maçların oynanmayacağı yönünde bir karar alındığı iddia ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği aracılığı ile geçtiğimiz günlerde liglerin kalan 6 haftasının oynanıp oynanmaması ile ilgili yoklama yaparken, kulüplerin yüzde 90’ı maçların oynanmaması yönünde görüş belirtmiş ve buna rağmen geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda liglerin 18-19 Temmuz’da başlatılması kararı açıklanmıştı.

Federasyonun çoğunluğun istememesine rağmen oynatma kararı alması genelde tepkiyle karşılanırken, TFF Yönetimi ile 2.ve 3.Lig Kulüpler Birliği Yönetimi bir toplantı daha gerçekleştirdi. Toplantıdan çıkan sonuçla ilgili gazetemizin basıma girdiği saatlerde henüz bir açıklama yapılmazken, sadece play-off maçlarının oynanması yönünde karar alındığı iddia edildi.

Öte yandan, önemli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre ise liglerde kalan maçlar oynanacak. Ligden düşme tehlikesi yaşayan bazı takımların maçların oynanması yönünde Kulüpler Birliği’ne baskı yaptığı ve bu yüzden maçların oynanmayacağı yönünde bir hava yaratılmaya çalışıldığı belirtildi.

(Spor Servisi)