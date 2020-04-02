Liglerin başlaması ile ilgili kritik gün

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantıyı işaret ederek, “Bizim temennimiz liglerin oynanıp, tamamlanması. Önce 2 Nisan’ı bir görelim, ondan sonra yeni bir değerlendirme yaparız. Yapılacak Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine göre oturup, yeni bir yol haritası belirleriz” ifadelerini kullanmıştı. Özdemir’in bu açıklamasından sonra gözler Bilim Kurulu’nun bugün yapacağı toplantıya çevrildi.