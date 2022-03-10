Liglere “kar” arası

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig hariç, diğer liglerde, hafta sonu oynanması gereken tüm maçların 1 hafta kaydırıldığını açıkladı.

Hata sonu, yurt genelinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, ulaşımda ve saha zeminlerinde yaşanabilecek sorunlar da göz önünde bulundurularak böyle bir karar alındı.

Liglerin 1 hafta kaydırılması kararı, dün Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, “Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı” ifadelerine yer verildi.

Çorum FK’nın Pazar günü Bodrumspor’la, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor’un da aynı gün Yozgat deplasmanında, Çayıralan Esnafspor’la oynayacağı maçlar da haftaya kaldı.

(Hüseyin AŞKIN)

