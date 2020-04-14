“Ligler tescil edilmeli”

Liglerin koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi ile birlikte eve kapanan Çorum FK’lı futbolcu Onur Tekin taraftara mesaj gönderdi. 19 Mart tarihinden itibaren ertelenen liglerin futbolcuları maddi ve manevi yönden etkilediğini belirten 21 yaşındaki kaleci Onur Tekin, “Liglerin ertelenmesi bizler için iyi olmadı. Ancak sağlık söz konusu olunca hiçbir şeyin önemi kalmıyor.

SEYİRCİSİZ MAÇIN TADI YOK

Erteleme kararı öncesi maçlar bir müddet seyircisiz oynandı. Şunu söyleyebilirim ki, seyirci olmadan futbol oynamanın hiçbir anlamı yok. Futbol seyirci ile güzel.

Türkiye Futbol Federasyonu ligleri Haziran ayı içerisinde başlatmayı planlıyor. Federasyonun bu planlaması ile ilgili endişe duyduğum kısımlar var. Salgın devam eder ve maçlar seyircisiz oynanmaya devam ederse yine bizlerin sağlığı hiçe sayılmış olacak. Salgın devam ettiği sürece maçların oynanması biz futbolcular için tehdit oluşturuyor.

LİGLER TESCİL EDİLMELİ

Bence ligler şu anki haliyle tescil edilmelidir. Ama bir yandan da futbolu, taraftarımızı, çim sahayı ve takım arkadaşlarımızı çok özledik. İnşallah bu salgın belasından bir an önce kurtulup hayatlarımız normale döner” dedi.

“EVDE ÇALIŞMAYA DEVAM”

Liglerin ertelenmesi ile birlikte eve kapanan kaleci Onur Tekin, antrenör Ersin Küçükoğlu’nun verdiği program dahilinde evde çalıştığını söyledi.

Futbolcular olarak kendilerini hazır tutmaları gerektiğinin de altını çizen Tekin, “Bizler futbolcular olarak sanki yarın maç oynayacakmışız gibi hazır olmalıyız. Bu doğrultuda evde de olsa çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. TFF’den nasıl bir karar çıkacağını bilmiyoruz çünkü. Hocamız Ersin Küçükoğlu’nun eve kapanmadan önce verdiği programları harfiyen evde uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.