“Ligler tescil edilirse büyük haksızlık olur”

Çorum Futbol Kulübü’nün ara transfer döneminde Bodrum Belediyespor’dan kadrosuna kattığı Şaban Yılmaz Genişyürek, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin mevcut haliyle tescil edilmesinin büyük bir haksızlık olacağını savundu.

Salgın nedeniyle liglere verilen arayı evde çalışarak geçiren 34 yaşındaki Şaban Yılmaz Genişyürek, futbolculuk kariyerinde ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu belirtirken, “Koronavirüs salgını tüm sektörde olduğu gibi futbolda da önemli sıkıntıları beraberinde getirdi. Ben futbolculuk kariyerimde ilk kez Mart ve Nisan ayını maç yapmadan geçiriyorum. Buna alışık değiliz.

Türkiye Futbol Federasyonu ligleri yeniden başlatmak ve tescil etmek konusunda hala kararını vermedi. Kimisi liglerin kaldığı yerden başlamasını savunuyor, kimisi de tescil edilmesi gerektiğini söylüyor. Benim fikrim, ligler tescil edilmemeli, oynatılmalı. Çünkü hala şampiyonluk şansı olan bir sürü takım var. Oynanmamış 6 hafta var. Bu da 18 puan demek. Ortada 18 puan varsa şampiyonluk şansı olan takımlarda bunu sonuna kadar kovalamak isteyeceklerdir.

Tabii ki, sağlığımız çok önemli, ama diğer tarafta da verilen bir emek var. O yüzden liglerin tescil edilmesi kararı büyük bir haksızlık olur” dedi.

FUTBOLU ÖZLEDİK

Yeni tip koronavirüs salgının Türkiye’de görülmesi üzerine ertelenen liglerin hem futbolcular hem de taraftarlar üzerinde ciddi bir boşluk yarattığını ifade eden kaptan Şaban Yılmaz Genişyürek, Türkiye’nin koronavirüs salgınını en kısa sürede yeneceğine inandığını söyledi.

Futbol oynamayı çok özlediğini de ifade eden deneyimli golcü, “Kariyerim boyunca bu aylar içerisinde futboldan hiç bu kadar uzak kalmadım. Ersin hocamızın programı dahilinde çalışmaya evde veya evimizin bahçesinde devam ediyorum. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. İnşallah bir an önce ligler yeniden başlar ve bizler de özlediğimiz futbola kaldığımız yerden devam ederiz” şeklinde konuştu.