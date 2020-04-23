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“Ligler kaldığı yerden devam edecektir”

Çorum Futbol Kulübü’nün de yer aldığı TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta lider durumda bulunan Yılport Samsunspor’da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin bir şekilde başlayıp oynanacağını söyledi.

23 Nisan 2020 Perşembe 00:56
“Ligler kaldığı yerden devam edecektir”

Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Ertuğrul Sağlam, “Liglerin şu andaki haliyle tescilinin düşünülmediğini düşünüyorum. EURO 2020’nin ertelenmesiyle birlikte UEFA, Eylül ayına kadar maç oynanmasının yolunu açtı. Ligler kaldığı yerden devam edecektir. Bu sürecin ardından oyuncuları motive etmek kolay olmayacak, olağanüstü bir süreç yaşandı, daha önce örneği olmayan bir süreç bu... Kimsenin ağlamasına, sızlamasına gerek yok. Bu sürecin ardından bir şekilde liglere başlayacağız ve oynayacağız” dedi.

NURULLAH’I BIRAKMIYORUZ

Ertuğrul Sağlam, kalecileri Nurullah Aslan’a Beşiktaş’ın talip olmasıyla ilgili olarak da, Süper Lig şampiyonluğunu hedefledikleri için transfere izin vermeyeceğini söyledi. Ünlü teknik adam, “Nurullah Aslan’ın transferiyle ilgili Beşiktaş’ın benimle bir görüşmesi olmadı. Biz her hafta başkanımızla görüntülü görüşme gerçekleştiriyoruz. Bizim bu konuda kararımız net Nurullah ve onun gibi genç oyuncuları bırakmayacağız. Çünkü bizim bir hedefimiz var. Samsunspor’a gelirken açıklamam olmuştu, o dönem o bu açıklamam meydan okuma olarak görülmüştü. Evet, bu bir meydan okumadır, Samsunspor’da bizim hedefimiz var. Önce 1. Lig, sonra Süper Lig, arkasında da Süper Lig'de 6. şampiyon olabilecek bir takım kurmak ve bu hedefe ulaşmak” dedi.

73 puanla liderlik koltuğunda oturan Yılport Samsunspor, ligdeki tek yenilgisini 2-1’lık skorla Çorum Futbol Kulübü’ne karşı almıştı.

(Spor Servisi)

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