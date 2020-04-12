Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin Haziran ayı başında başlayabileceği yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Hakan Hürfikir, “Bu mümkün değil” dedi. Liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Hürfikir, “Koronavirüs salgını Türkiye’de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Her gün kayıplarımız artıyor. Devletimiz salgını önlemek için canla başla uğraşıyor. Bizler de futbol kulüpleri olarak Bakanlığın evde kal çağrılarına uyuyoruz. Evdeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu liglerin haziran ayında başlayacağını düşünüyor. Bence bu gidişle zor. Çünkü yayılım devam ediyor. İlk önce sağlık. O yüzden ben liglerin haziran ayında başlayacağını düşünmüyorum.

Oyuncularımızla telekonferans yönetimiyle antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Onlarla konuştuğumuzda evde kaldıklarını söylüyorlar. Ancak salgının korkusu ve paniği nedeniyle psikolojileri bozulmuş. Onları da anlıyorum. Korona virüs salgını devam ederken liglerin oynanması mümkün değil. Bence ligler iptal edilmeli. Birçok kulüp de bu kararı bekliyor. Ya da oynanacaksa haftada 2 maç şekilde oynanır ve hemen bitirilebilir. Çünkü durum kötü. Bana göre adaletli olan liglerin iptal edilmesi. Alternatif çözüm olarak da tablonun aynı şekilde tescil edilmesi" şeklinde konuştu. (Spor Servisi)