Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

“Ligler iptal edilmeli”

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Zonguldak Kömürspor A.Ş.’nin Başkanı Hakan Hürfikir, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

“Ligler iptal edilmeli”

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Zonguldak Kömürspor A.Ş.’nin Başkanı Hakan Hürfikir, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

12 Nisan 2020 Pazar 18:49
“Ligler iptal edilmeli”

Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin Haziran ayı başında başlayabileceği yönünde açıklama yaptığını hatırlatan Hakan Hürfikir, “Bu mümkün değil” dedi. Liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Hürfikir, “Koronavirüs salgını Türkiye’de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Her gün kayıplarımız artıyor. Devletimiz salgını önlemek için canla başla uğraşıyor. Bizler de futbol kulüpleri olarak Bakanlığın evde kal çağrılarına uyuyoruz. Evdeyiz. Türkiye Futbol Federasyonu liglerin haziran ayında başlayacağını düşünüyor. Bence bu gidişle zor. Çünkü yayılım devam ediyor. İlk önce sağlık. O yüzden ben liglerin haziran ayında başlayacağını düşünmüyorum.

Oyuncularımızla telekonferans yönetimiyle antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Onlarla konuştuğumuzda evde kaldıklarını söylüyorlar. Ancak salgının korkusu ve paniği nedeniyle psikolojileri bozulmuş. Onları da anlıyorum. Korona virüs salgını devam ederken liglerin oynanması mümkün değil. Bence ligler iptal edilmeli. Birçok kulüp de bu kararı bekliyor. Ya da oynanacaksa haftada 2 maç şekilde oynanır ve hemen bitirilebilir. Çünkü durum kötü. Bana göre adaletli olan liglerin iptal edilmesi. Alternatif çözüm olarak da tablonun aynı şekilde tescil edilmesi" şeklinde konuştu. (Spor Servisi)

İlgili Haberler
Kenan Nuhut, TELE 1’de spor programına konuk oluyor
Kenan Nuhut, TELE 1’de spor programına konuk oluyor
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası iptal edildi
TFFHGD yardım kampanyası başlattı
TFFHGD yardım kampanyası başlattı
En golcü Kıvanç
En golcü Kıvanç
Artık sahaları da yok!
Artık sahaları da yok!
176 öğrenci madalya mücadelesi verdi
176 öğrenci madalya mücadelesi verdi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim