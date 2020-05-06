Ligler 12 Haziran’da başlıyor

Türkiye’de, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin akıbeti büyük ölçüde belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig ve Bölgesel Amatör Lig’i (BAL) 12 Haziran’da başlatacaklarını açıkladı.

5 Mayıs’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, dün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısından sonra liglerin durumuyla ilgili olarak video konferans yöntemiyle basın açıklaması yaptı.

TEDBİRLERİ EN HIZLI ALAN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYORUZ

Özdemir’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Devletimizin aldığı kararlarla, sportif tedbirleri dünyada en hızlı şekilde alan ülkelerin başında geliyoruz. 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından, maçlarımızı seyircisiz oynattık. İlk ölümlü vakalar sonrasında ise liglerimizi erteledik. Koronavirüs sürecini birlik beraberlik içerisinde en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde her türlü tedbiri zamanında alarak dünyaya örnek olduk. Tedbirler vazgeçmeden, mücadeleyi bırakmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

1.5 ay gibi zaman geçti. Gerekli tüm adımları attık. TFF olarak virüse karşı kararlı mücadele ediyoruz. Devletimizin kararlarını harfiyen uyuyoruz. Futbolun oynanabilmesi için tüm tedbirleri için protokol hazırlandı. En sağlıklı şekilde liglerimizin tamamlanması için çaba sarf ettik. Hep Türk futbolunun selametini düşünerek hareket ettik. Elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Spor Bakanımız ile toplantılar yaptık. Kulüp başkanlarının fikirlerini aldık. Bilim Kurulu istişare yaptık. En son Bakanımız Sayın Koca ile görüştük. Sayın Koca zor bir görevi başarıyla yürütüyor. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Devletimizin normalleşme planı kapsamında değerlendirmelerde bulunduk. Tüm şartları göz önünde bulundurup yol haritasını çizdik.

ELİMİZDE 10 SENARYO VAR

Şimdilik olmak kaydıyla, elimizde değişik senaryolar bulunmakla birlikte, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig’i 12-13-14 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık. Ligi 26 Temmuz'da sonuçlandıracağız. Elimizde 10 senaryo var. Daha 35 gün var. İnşallah, Allah'a da dua ediyorum 35 gün sonra Türkiye bugünlerden çok daha iyi noktada olacak.

Ligler oynanırken herhangi bir vaka görürsek, yeniden toplanıp değerlendirme yaparız.

YENİ HARCAMA LİMİTLERİ OLUŞTURACAĞIZ

Virüs nedeniyle kulüplerimizin reklam gelirleri, tribün geliri ve sponsor gelirlerinde azalmalar oldu. Bütün bunları düşünerek yeni harcama limitleri oluşturacağız. Yeni şartlarda yeni harcama limitlerini belirleyeceğiz.

Beinsports’un kulüplere yapacağı 588 milyon lira ödeme var. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Ligler de başlarsa yayıncı kuruluş hız vererek ödemeleri tamamlarlar.

MAÇLAR TAKIMLARIN KENDİ SAHALARINDA

Kulüpler ile devamlı görüşüyoruz. Her zaman onlarla bir orta yol bulduk. Yine bir orta yol bulacağız. Tek şehirde futbol oynamak gündemimize gelmedi. Maçları takımların kendi sahasında oynatmak istiyoruz.

Bu sıkıştırılmış, sıkıntılı bir süreç. Bu sıkıntıları düşünerek atlatmak isteriz. Sahaların durumları, iklimler göz önünde bulundurulacak. Masaya yatırıp görüşeceğiz bununla ilgili yol haritası belirleyeceğiz.”