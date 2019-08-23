“Lige kadar daha iyi duruma geliriz”

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, 10 günlük Bolu kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, her şeye rağmen genel anlamda futbolcuların performanslarından ve istekli çalışmalarından memnun olduğunu ifade ederken, lig başlayana kadar daha iyi bir duruma geleceklerine inandığını söyledi.

10 GÜNDE 12 ANTRENMAN, 3 ÖZEL MAÇ

10 günlük Bolu kampında 12 antrenman yapıp 3 hazırlık maçı oynadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, “Yaşadığımız süreç sonunda eksik kadro ile oynadığımız hazırlık maçlarında çekirdek kadrodaki oyuncularımız biraz fazla süre aldılar ve bunun neticesinde çok yoruldular.

Buna karşılık 5 günde 3 hazırlık maçı oynamamıza rağmen hem antrenmanlardaki, hem de maçlardaki performanslarından memnunum. Yani, genel olarak tüm olumsuzluklara rağmen verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim.

Ligin başlamasına henüz zaman var. Kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirip sezona daha bir görüntüde gireceğimize inanıyorum. Futbolcularım bu süre zarfında üzerlerindeki yorgunluğu da atacaklarından ilk maça daha diri çıkacaklar” şeklinde konuştu.

ELİMİZDEKİ MALZEME İLE EN İYİYİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Yaşanan süreçte takımdan çok önemli oyuncuların ayrıldığını da hatırlatan Teknik Direktör Bahri Kaya, “Bazı olaylar bizim dışımızda gelişti. Bunun neticesinde çok önemli oyuncu kayıpları yaşadık. Sayısal olarak azaldık. Son iki transferimiz Kerem ve Muhammed’in gelişi, Mikail’in aramıza katılması ile sayısal eksikliği biraz olsun kapattık. Bu oyuncularımızın tam hazır olmaları eksiklerimizi giderecek. Bunun yanında, bazı mevkilere takviyeler yapacağız.

Oyunsal olarak istediğimiz zenginlikten ziyade elimizdeki malzemeye göre bir oyun planı ile en iyi yapmaya çalışacağız” diye konuştu.