Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, Türkiye’de de vaka ve ölü sayısının her geçen gün arttığı koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakaları önce seyircisiz oynandı, ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 19 Mart’ta futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanları ile yaptığı toplantıda bu üç branşta liglerin süresiz ertelenmesi kararı alındı. Aradan geçen süreçte, ertelenen liglerin akıbeti henüz netlik kazanmazken, birçok spor adamı görüş ve düşüncelerini dile getirdi. TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü’nün Başkanı Fatih Özcan da, liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi gerektiğini savunan spor adamları arasında yer aldı.

UMARIM HAYAT BİR AN EVVEL NORLMALE DÖNER

Salgın nedeniyle evine kapanan ve ailesiyle birlikte zaman geçiren Başkan Fatih Özcan, liglerin akıbetiyle ilgili olarak gazetemize yaptığı açıklamada, “Öncelikle, salgın nedeniyle tüm Dünyaya ve ülke halkımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Umarım bu illet daha çok kişinin canına mal olmadan bir an önce biter ve hayat normale döner.

YENİ SEZON AYNI TAKIMLARLA OYNANMALI

Salgın nedeniyle liglerin ertelenmesi yerinde ve çok doğru bir karar oldu. Hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değil.

Bundan sonraki süreç nasıl olur, kimse bilmiyor. İlgili ve yetkili kurumlar ellerinden geleni yapıyor. Benim şahsi düşüncem, liglerin mevcut haliyle tescil edilmesi. Çünkü, ligler oynanacak olsa, tekrar toplanıp hazırlanmak ve forma girmek bir süreç gerektiriyor. Bizde çok olmasa da, birçok kulüpte Mayıs sonu itibariyle çok sayıda futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Bence lig mevcut haliyle tescil edilmeli. Birinci sıradaki takımlar üst lige çıkmalı, düşmesi kesinleşen takımlar düşmeli, seneye de lig aynı gruplarla oynanmalı. Alttan gelen takımlar da gruplara dağıtılmalı” şeklinde konuştu.

“İNDİRİM TALEBİMİZ YOK, KİMSEYİ DE İŞTEN ÇIKARTMIYORUZ”

Koronavirüs salgınından dolayı liglere verilen ara nedeniyle gelirleri kesilen birçok kulüp futbolcularından indirim talebinde bulunurken, Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan böyle bir taleplerinin olmadığını söyledi.

Futbolcuların zaten gerekli fedakârlığı yaptıklarını kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Sezonun kalan 6 haftası için futbolcularımızdan alacaklarında indirime gitmeleri yönünde bir talebimiz yok. Onlar zaten gerekli fedakârlığı yaptılar. Ama, yeni sezon görüşmeleri çerçevesinde oturup konuşulur” dedi.

Başkan Fatih Özcan, salgın nedeniyle birçok işyerinin işçi çıkarttığını ancak kendilerinin böyle bir tasarruf yoluna gitmeyeceklerini de belirterek, “Biz Çorum Futbol Kulübü olarak bünyemizdeki mevcut çalışan arkadaşlarımızla devam ediyoruz. Kimseyi işten çıkartmıyoruz” ifadelerini kullandı.

GİDECEK VE KALACAKLAR BELLİ

Yeni sezonda daha deneyimli bir kadro ile zirve mücadelesi verecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde bazı genç futbolcular kiralık gönderecek. Kiralık verileceklerle birlikte, 21 kişilik kadronun yarısına yakını yeni sezonda olmayacak.

Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezon planlaması çerçevesinde gidecek ve kalacak oyunların büyük oranda belli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yeni sezonda takımın başında olacak olan Teknik Direktör Bahri Kaya geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelerek yeni sezon planlaması ile ilgili çalışmalara başlarken, bazı takımların maçlarında futbolcular izlemiş, kendi takımında gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili çalışma yapmıştı. Edinilen bilgilere göre, Teknik Direktör Bahri Kaya, Başkan Fatih Özcan’a henüz raporunu sunmadı ancak, gidecek ve kalacak oyuncular büyük ölçüde belli.

Yeni sezonda daha deneyimli bir kadro ile zirve mücadelesi verecek olan Çorum Futbol Kulübü’nde, bel fıtığı teşhisi konan ve tedavisi süren kaleci Reşat Şen’in duruma göre kalecilerden birinin gönderilmesi gündemde. Yine, genç futbolculardan bazıları kiralık olarak verilecek. Verim alınamayan futbolcularla yollar ayrılacak. Sezon sonu itibariyle sözleşmesi bitecek olanlardan bazılarıyla yeniden masaya oturulacak. Kiralık gönderilecek futbolcularla birlikte 21 kişilik kadronun yarısına yakını yeni sezonda olmayacak.

(Hüseyin AŞKIN)