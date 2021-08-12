Çorum Futbol Kulübü Bolu’da devam eden üçüncü etap hazırlıkları kapsamında dün kuvvet ve taktik ağırlıklı çift antrenman yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yaptığı üçüncü etap hazırlıkları ile sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dün çift idman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Vonresort Otel 2 No’lu Saha’da gerçekleşen sabah antrenmanında kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde ise topla yapılan oyunsal bir çalışma ile ilk antrenmanı tamamladı.

Akşam saat 16.30’da 1 No’lu Saha’da gerçekleşen ikinci antrenmanda ise Teknik Direktör Aykan Atik taktik içerikli bir antrenman yaptırdı. Kırmızı-Siyahlı futbolcuların oldukça hırslı olduğu taktik antrenman esnasında Aykan Atik oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Sakat futbolculardan Muhammet Fettahoğlu’nun katılmadığı antrenmanda, diğer hafif sakatlıkları bulunan oyuncular ise fizyoterapist Semihcan Aydın eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı antrenmanlar ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. (Rıfat KARA)