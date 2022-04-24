Kutay Tekin Türkiye ikincisi
Sivas’ta düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası’nda Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Kutay Tekin yıldız erkekler 57 kiloda ikinci, minik kızlar 40 kiloda Ceren Naz Aslantaş ise üçüncü oldu.
Karate Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası, dün yapılan müsabakalarla sona erdi. Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük madalyası kazandı.
Aynı zamanda, karate il temsilcisi de olan antrenör Samet Türe nezaretinde, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden 7 karateci Çorum’u temsil etti. Yıldız erkekler kumite 57 kiloda mücadele eden Kutay Tekin, finalde yenilerek şampiyonluğu kaçırdı ve Türkiye ikinciliği ile teselli buldu. Kutay Tekin, kazandığı bu başarıyla, milli takımda yer alma hakkı elde etti.
58 ilden 2571 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, minik kızlar kumite 40 kiloda mücadele eden Ceren Naz Aslantaş da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|34
|64
|4. Başakşehir
|34
|57
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|34
|49
|11. Galatasaray
|34
|47
|12. Kasımpaşa
|33
|44
|13. Kayserispor
|34
|43
|14. Sivasspor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|34
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|34
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|34
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|33
|66
|2. Ümraniye
|32
|63
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. Erzurumspor
|32
|54
|5. İstanbulspor
|32
|54
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|33
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Keçiörengücü
|32
|41
|13. Altınordu
|32
|41
|14. Kocaelispor
|32
|40
|15. Denizlispor
|32
|39
|16. Boluspor
|32
|38
|17. Menemen Belediyespor
|32
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|33
|79
|3. Chelsea
|32
|65
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|34
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|33
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brighton
|34
|41
|12. Brentford
|34
|40
|13. Southampton
|34
|40
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Burnley
|33
|31
|18. Everton
|32
|29
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|33
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Rayo Vallecano
|33
|40
|12. Celta Vigo
|33
|39
|13. Espanyol
|33
|39
|14. Elche
|33
|38
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25