Kutay Tekin Türkiye ikincisi

Karate Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas’ta düzenlenen Türkiye Şampiyonası, dün yapılan müsabakalarla sona erdi. Çorum’u temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 1 ikincilik, 1 de üçüncülük madalyası kazandı.

Aynı zamanda, karate il temsilcisi de olan antrenör Samet Türe nezaretinde, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden 7 karateci Çorum’u temsil etti. Yıldız erkekler kumite 57 kiloda mücadele eden Kutay Tekin, finalde yenilerek şampiyonluğu kaçırdı ve Türkiye ikinciliği ile teselli buldu. Kutay Tekin, kazandığı bu başarıyla, milli takımda yer alma hakkı elde etti.

58 ilden 2571 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, minik kızlar kumite 40 kiloda mücadele eden Ceren Naz Aslantaş da Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

