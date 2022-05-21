Kuşgöz, gönülleri fethetti

Maçta ayağı kırılan İskilipgücülü futbolcu Arda Alaş’ın durumuyla da yakından ilgilenen İsmet Kuşgöz, tüm tedavi masraflarını üstleneceğini belirtti.

İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, iş insanı İsmet Kuşgöz ile çok kısa bir süre önce tanışmalarına rağmen, verdiği desteğin yanı sıra, babacan yaklaşımının kendilerini çok duygulandırdığına vurgu yaparken, Kuşgöz’e teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

