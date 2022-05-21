Kuşgöz, gönülleri fethetti
Hırvatistan’da vefat eden Çorumlu ünlü iş insanı Ahmet Hamoğlu’nun cenaze törenine katılmak üzere, İzmir’den Çorum’a gelen iş insanı İsmet Kuşgöz, önceki gün Çorumspor’la İskilipgücü arasında, 2 No’lu Sentetik Sahada oynanan U14 Ligi maçını izledi. Maç öncesinde, İskilipgücülü futbolculara galibiyet primi sözü veren İsmet Kuşgöz, İskilip ekibi 2-1 yenilmesine rağmen, vadettiği primi ödedi.
Spor 21.05.2022, 01:45 21.05.2022, 02:35
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Maçta ayağı kırılan İskilipgücülü futbolcu Arda Alaş’ın durumuyla da yakından ilgilenen İsmet Kuşgöz, tüm tedavi masraflarını üstleneceğini belirtti.
İskilipgücü Başkanı Nihat Armutcu, iş insanı İsmet Kuşgöz ile çok kısa bir süre önce tanışmalarına rağmen, verdiği desteğin yanı sıra, babacan yaklaşımının kendilerini çok duygulandırdığına vurgu yaparken, Kuşgöz’e teşekkür etti.
(Hüseyin AŞKIN)
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