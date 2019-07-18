Kurtuluş’un yeni adresi Kozan Belediyespor oldu

2015-2017 sezonları arasında Yeni Çorumspor formasını terleten 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tahir Kurtuluş’un 2019-2020 sezonunda forma giyeceği takım belli oldu. Yeni Çorumspor’dan ayrıldıktan Van Büyükşehir Belediyespor’da 1.5 sezon forma giyen deneyimli futbolcu yeni sezon için 3.Lig 2.Grup takımlarından Kozan Belediyespor ile anlaşma sağladı. Önceki gün Kozan Belediyespor tesislerine giderek yöneticiler ile bir araya gelen Tahir Kurtuluş, yeni kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

(Rıfat KARA)