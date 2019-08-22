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Kurtaran: “Engin Ayan’la devam etmek istiyoruz”

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, 24 Ağustos’ta yapılacak olan Futbol İl Temsilciliği Seçiminde Engin Ayan’ın yeniden seçilip göreve devam etmesini istediklerini söyledi.

Kurtaran: “Engin Ayan’la devam etmek istiyoruz”

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, 24 Ağustos’ta yapılacak olan Futbol İl Temsilciliği Seçiminde Engin Ayan’ın yeniden seçilip göreve devam etmesini istediklerini söyledi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:27
Kurtaran: “Engin Ayan’la devam etmek istiyoruz”

Yıllardır futbol il temsilcisi görevini başarıyla yürüten Engin Ayan, Cumartesi günü yapılacak seçim öncesinde henüz aday olup olmadığı ile ilgili açıklama yapmazken, ÇASKF Başkanı Sefer Kurtaran, Engin Ayan’ın devam etmesini istediklerini söyledi. Kurtaran, “Görev süresince yaptığı başarılı çalışmalar ile Çorum futboluna katkı veren Engin Ayan ile aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetiminde birlikte çalışıyoruz. Bu birlikte devam eden çalışmalarımızı yeni dönemde de devam ettirmek istiyoruz ve kulüplerimizin de bu doğrultuda düşündüğüne inanıyorum” dedi.

Kurtaran, Cumartesi günü ÇASKF Toplantı Salonunda saat 14.00’te başlayacak toplantıdan sonra 1.Amatör Küme başta olmak üzere sezonun ilk teknik toplantısını da gerçekleştireceklerini belirtirken, kulüplerin seçime ve toplantıya temsilci göndermelerini istedi.

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