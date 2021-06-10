Kürşat Altunkaya Milli Takım kampına çağrıldı

Çorum FK’nın altyapısından yetişen ve biten sezonun başında profesyonel yapılan Kürşat Altunkaya, U18 Milli Takımı’nın hazırlık kampına çağrıldı.

Çorum FK, milli takıma bir futbolcu daha vermenin gururunu yaşıyor. Nafican Yardımcı’nın sezon içerisinde Ümit Milli Takım kampına çağrılmasının ardından şimdi de altyapıdan yetişen futbolculardan Kürşat Altunkaya U18 Milli Takımı’nın hazırlık kampına davet edildi.

U18 Futbol Milli Takımı’nın 15-25 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Tolunay Kafkas, sezon içerisinde yakın takibe aldırdığı Çorum FK’nın genç hücumcusu Kürşat Altunkaya’yı da kadroya davet etti.

Kadroya çağrılan futbolcular ve kulüpleri şöyle:

Kaleciler: Alper Adıyaman (Bursaspor), Berkay Zekeriya Erkul (Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.), Hakan Aydın (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Seyhan Yiğit (1.FC Nürnberg), Polat Abay (Altınordu), Haşim Arda Sarman (Ankara Keçiörengücü), Taha Altıkardeş (Bursaspor), Rojan Sarıbaş (FC Viktoria Berlin), Emin Bayram (Galatasaray A.Ş.), Şener Kaya (Karatay Termal 1922 Konyaspor), Birkan Yılmaz (Manisa Futbol Kulübü), Yunus Emre Çift (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Kazımcan Karataş (Altay), Yiğit Emre Çeltik (Altınordu), Apti Mert Çayir (Antalyaspor A.Ş.), Cem Dağ (Borussia Mönchengladbach), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Kürşat Altunkaya (Çorum FK), Emre Demir (Kayserispor), Mehmet Can Göndüz (TSE Arabayatağıspor), Mirhan İnan (VfB Stuttgart), Sergen Yüksekdağ (VFL Osnabrück), Eray Sürül (Vitesse), Atakan Müjde (Yeni Malatyaspor)

Forvet: Emirhan Demir (Anagold 24Erzincanspor), Metehan Altunbaş (Lask), Brio Acar Aslan (Sporting CT Premier Soccer Club), Ali Sühan Demirel (VfL Bochum)

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 15 Haziran 2021 Salı günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

KÜRŞAT ALTUNKAYA KİMDİR?

U18 Futbol Milli Takımı’nın hazırlık kampına Çorum FK’lı futbolcu Kürşat Altunkaya, 29 Ocak 2003 Çorum doğumlu.

Futbola 2016 yılında Çorum amatör küme takımlarından H.E.Kültürspor’da başlayan Kürşat Altunkaya, 2018’de Çorum FK’nın altyapısına transfer oldu.

Altyapıda, Akademi U15, U16, U17 ve U19 takımlarında toplam 47 maça çıkan ve 29 gol atan genç futbolcu, 8 Eylül 2020’de profesyonel yapılıp A takıma yükseldi.

Biten sezonda, 2.Lig’de mücadele eden Çorum FK’da 6 maçta süre alan Kürşat Altunkaya, sürati ve tekniği ile dikkat çekiyor.

Kürşat Altunkaya’nın Çorum FK ile 31 Mayıs 2023’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Spor Servisi)

