‘Kupa’da rakip Eyüpspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, dün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.30'da Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimini, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım eski Kaptanı Hamit Altıntop ile kupanın son şampiyonu Trabzonspor'un kaptanlarından Hamdi Aslan gerçekleştirdi.

2. Eleme turunu geçen 23 takımın yanı sıra Süper Lig'den Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fatih Karagümrük, TFF 1. Lig'de yer alan 18 takım, Misli.com 2. Lig'den 39 takım olmak üzere toplam 86ın mücadele edeceği 3.turda eşleşmeler kura ile belirlenirken, Çorum Futbol Kulübü, 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Eyüpspor’la eşleşti.

MAÇLAR

3-4-5 KASIMDA

3.Tur Eleme maçları da tek maç üzerinden eleminasyon sistemine göre oynanacak olup, program önümüzdeki günlerde açıklanacak. Çorum Futbol Kulübü, Eyüpspor’la Çorum’da karşılaşacak.

(Spor Servisi)