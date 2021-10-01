‘Kupa’da rakip Arnavutköy

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3.Eleme Turu kuraları dün İstanbul’da çekildi. Çorum FK, 3.Lig ekibi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile eşleşti.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekim törenine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra bazı kulüp başkanları ve kulüp temsilcileri katıldı. Kura çekiminde, Çorum FK’dan temsilci yer almadı.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig’den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

MAÇ ÇORUM’DA

2.Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 3.Lig 1.Grup’ta 4 maçta topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile eşleşti.

Kupada 3. Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak. Çorum FK, Arnavutköy’le Çorum’da karşılaşacak olup, maç tarihi önümüzdeki günlerde belli olacak.

(Hüseyin AŞKIN)

