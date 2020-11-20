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Kupada 4. Tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor 20.11.2020, 14:21
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Kupada 4. Tur hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 24 Kasım Salı günü oynanacak olan Fenerbahçe-Sivas Belediyespor maçında düdük Sarper Barış Saka'da olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. Tur müsabakalarında görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu. Kupada 4. tur programı ve müsabakalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

24 Kasım Salı

13.00 Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan

14.30 Ankaraspor - Muğlaspor: Oğuzhan Çakır

14.30 Boluspor - Kahramanmaraşspor: Şevket Teker

14.30 Denizlispor - Turgutluspor: Kadir Sağlam

17.00 Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor: Çağdaş Altay

19.00 Adanspor - Sakaryaspor: Erkan Kutlu

19.00 Bursaspor - 1922 Konyaspor: Yakup Özhan

21.00 Fenerbahçe - Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu

13.00 Tuzlaspor - Sultanbeyli BLD: Oğuzhan Uğurlu

13.00 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor: Bayram Başkan

13.00 Yeni Malatyaspor - Etimesgut BLD: Onur Özütoprak

14.30 İstanbulspor - Tarsus İdman Yurdu: Davut Dakul Çelik

14.30 Eskişehirspor - GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay

14.30 Altınordu - Çorum FK: Alper Akarsu

15.00 Atakaş Hatayspor - Karacabey BLD: Kutluhan Bilgiç

17.00 Gaziantep FK - Serik BLD: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Antalyaspor - Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adana Demirspor - Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen

21.00 Çaykur Rizespor - Uşakspor: Emre Malok

26 Kasım Perşembe

13.00 BB Erzurumspor - Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu

15.00 Kasımpaşa - 24 Erzincanspor: Hakan Ceylan

17.00 Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan

19.00 Konyaspor - Manisa FK: Ramazan Keleş

21.00 Göztepe - Kırıklarelispor: Alper Çetin - İSTANBUL

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