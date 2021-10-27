‘Kupa’da 19. Randevu

Profesyonel liglerdeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, bu sezonların tamamında Türkiye Kupası’na katıldı. Kırmızı-siyahlı ekip, bugüne kadar Türkiye Kupası’nda 10’u iç sahada olmak üzere 18 maça çıkarken, 10’unu kazanıp bir üst tura yükselen taraf oldu. Çorum temsilcisi, 8 karşılaşma sonunda ise turu rakiplerine verdi. Kırmızı-siyahlı ekip, bu maçlarda attığı 33 gole karşılık kalesinde 25 gol gördü.

Geçen sezon 3.turda Eyüpspor’u 3-0’lık skorla eleyen Çorum FK, 4.turda Altınordu ile eşleşti ancak takımdaki covid-19 testi pozitif olan oyuncu sayısının fazlalığı nedeniyle maça çıkamadığı için 3-0 hükmen yenik sayılıp kupaya veda etmişti.

Çorum FK, sahasında oynadığı 10 kupa maçında 6 galibiyet, 4 yenilgi alırken, attığı 22 gole karşılık 16 gol yedi.

(Hüseyin AŞKIN)

