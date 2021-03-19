KUPA FİNALİ ÇORUM’A YAKIŞIR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları sonunda, Başakşehir’i 3-2 yenen Beşiktaş ile Alanyaspor’u 2-0 yenen Antalyaspor finale kaldı. Final maçı Mayıs ayında oynanacak, ancak maçın oynanacağı tarafsız saha henüz belli değil.

Çorum Şehir Stadyumu ise 2020 yılı itibariyle “Dünyanın En İyi 5. Stadı” seçildi. Dolayısıyla, böylesine prestijli bir unvana sahip olan Çorum Stadı, Ziraat Türkiye Kupası final maçını hak ediyor.

1967 yılından beri, tam 55 yıldır profesyonel futbol liglerinde temsilcisi bulunan, 3. ve 2. liglerde nice başarıları yaşamış olan Çorumlu sporseverler de, bu çapta büyük bir final maçını gerçekten hak etmiş durumdalar.

Başta Çorum Milletvekilleri olmak üzere tüm Çorumluları ve Çorum dostlarını, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Futbol Federasyonu Başkanlığı nezdinde, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Çorum Stadı’na alınması konusunda girişimde bulunmaya, elden gelen çabayı harcamaya çağırıyoruz.