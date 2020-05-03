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“Küme düşme kaldırılsın, grup liderleri direkt üst lige çıksın”

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin akıbeti yavaş yavaş belli olmaya başladı. Türkiye’de ise, 1.Lig’in devamına karar verilirken, 2.ve 3.Ligler ile ilgili kararın yarın belli olacağı kaydedildi.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:46
“Küme düşme kaldırılsın, grup liderleri direkt üst lige çıksın”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir,TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ekiplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

HEDEF LİGLERİ EN AZ MAÇLA BİTİRMEK

Görüşmenin içeriği ile ilgili olarak 2. ve 3.Lig Kulüpler Birliği ve aynı zamanda Kırklarelispor’un Başkanı başkanlığını yapan Volkan Can bir açıklama yaptı. Can yaptığı açıklamada, “Tavsiyemiz, 2.ve 3.Lig’de gruplarında lider olan takımlar direkt bir üst lige çıksın. 2 ile 9.sıra arası takımlar play-off oynasın, küme düşme kalksın. Hedef en az maç sayısıyla 2.ve 3.Lig’i bitirmek” dedi.

Başkan Can, açıklamasının devamında, “Biz, pandemi dolayısıyla alt liglerin geri kalan kısmının devam etmemesi yönünde tavsiye verdik. TFF’nin yayınladığı Sağlık Protokolü’nü 2.ve 3.Lig’de uygulamak çok zor. Salı günü Bilim Kurulu 2.ve 3.Lig ile ilgili kararını verecek” ifadelerini kullandı.

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