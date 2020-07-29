Küme düşme kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı kritik görüşmenin ardından tüm liglerde küme düşmenin kaldırıldığını duyurdu. Süper Lig'de yeni sezonda 21 takımla mücadele edileceğini ifade eden Özdemir, yabancı kuralının da 2020-2021 sezonunda uygulanmayacağını belirtti.

Bu gelişmenin ardından daha önceki statüye göre küme düşen Şanlıurfaspor yeni sezonda da Çorum FK'nın muhtemel rakibi oldu.

TFF ayrıca Bölgesel Amatör Lig'inde de lider ile arasında 3 puan fark bulunan 9 takımın da 3.Lig'e yükselmesine karar verdi.