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“Kulüpler ekonomik darboğaza sürüklenecek”

Çorum Futbol Kulübü’nün ligdeki rakiplerinden Afjet Afyonspor da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbol liglerinin mevcut haliyle tescil edilmesinden yana görüş bildirdi. Afyon temsilcisinin Kulüp Başkanı Yusuf Ulutürk, ligin oynanmasının kulüpleri ekonomik darboğaza sürükleyeceğini söyledi.

19 Mayıs 2020 Salı 19:17
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“Kulüpler ekonomik darboğaza sürüklenecek”

Başkan Ulutürk yaptığı açıklamada; “Sporcu sağlığının yanı sıra, müsabakalar için deplasmana giden kulüpler otelde konaklamak zorunda. Bu noktada hijyen kurallarına riayet ne kadar olacak. Oyuncular tek kişilik odalarda konaklamak zorunda kalacak. Bu durum da kulüpler için ekstra maddi külfet anlamına gelecek. Sponsor gelirleri, reklam gelirleri ve seyirci gelirleri azalan ve süreçten maddi anlamda ciddi zarar gören kulüpler, bir de konaklama giderlerinde yaşanacak artış ile ekonomik darboğazın içine sürüklenecek.

Biz, liglerin tescil edilmesi yönünde düşüncemizi belirttik” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

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