“Kulüpler ekonomik darboğaza sürüklenecek”

Başkan Ulutürk yaptığı açıklamada; “Sporcu sağlığının yanı sıra, müsabakalar için deplasmana giden kulüpler otelde konaklamak zorunda. Bu noktada hijyen kurallarına riayet ne kadar olacak. Oyuncular tek kişilik odalarda konaklamak zorunda kalacak. Bu durum da kulüpler için ekstra maddi külfet anlamına gelecek. Sponsor gelirleri, reklam gelirleri ve seyirci gelirleri azalan ve süreçten maddi anlamda ciddi zarar gören kulüpler, bir de konaklama giderlerinde yaşanacak artış ile ekonomik darboğazın içine sürüklenecek.

Biz, liglerin tescil edilmesi yönünde düşüncemizi belirttik” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)