Kulüp Müdürü Samet Çelenk istifa etti!

2019-2020 sezonun tescil edilmesinin ardından Çorum Futbol Kulübü’nde yeni sezon planlaması tam gaz devam ediyor. Bu doğrultuda uzun yıllardır Kulüp Müdürlüğü görevini yürüten Samet Çelenk yeni sezon öncesi yönetime taleplerini iletti. Çelenk’in taleplerini karşılaşma noktasında istişare yapan Kırmızı-Siyahlı yönetim Çelenk’e olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine Kulüp Müdürü Samet Çelenk istifa ederek görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.