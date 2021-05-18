“Kulübü almak isteyen varsa teminat mektubu getirecek”

Kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap vermek için bağlandığını belirten Başkan Fatih Özcan, kulübü almak isteyen varsa, noter tasdikli 10 milyon liralık teminat mektubu getirmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Fatih Özcan’ın yaptığı açıklaması kısmen şöyle: “Birkaç konu var, onları düzeltmek için bağlandım. Camiamızı yanlış bilgilendirmeyelim.

TARAFTAR YÖNETİMDEN HESAP SORAMAZ

Ben taraftarlıktan geliyorum. Tribünlerde büyüdüm. ‘Başkan taraftarlara çaktı’ diye bir yorumda bulundunuz. Bu kesinlikle doğru değil.

Taraftar yönetimden hesap soracakmış, ben de diyorum ki, taraftar yönetimden hesap soramaz. Taraftarın bir tane yetkisi var, o da istifa diyebilir. Hesap soracağız derken, bu bel altına girer. Kendi harcadığım paranın hesabını soracaklarsa, mutlu olurum. Benim paramı benden çok düşünürlerse, Allah razı olsun onlardan. Bana kimse hesap soramaz.

Ambulans için Çorumspor’a 8 yıldır gelmeyen icra geliyor dedim. İsim vermeme rağmen yazılmadı. İl Sağlık Müdürlüğü’ne işim düşer diye yazmaktan mı korktu? SGK tarafından 2,5 Milyon TL ceza yedim. Bir tane gazete, sayfasında bu durumu kınandı mı?

AHLATCI VARSA 1 LİRA BİLE VERMEM DİYEN VAR

Benim insanların ayağına gitmediğimi, insanlardan sponsorluk almadığım söyleniyor. Ben Çorum’da en etkili ve en önemli sivil toplum kuruluşunun başkanıyım. 5 bin formayı 100 TL’den bastırmışım. Bir iş adamını ziyaret ettim, bana dedi ki, ‘Ahmet Ahlatcı varsa, Çorum FK’ya benden 1 TL yok.’ İsmini versem bu kişinin, yazabilecek misiniz? Çorum’un ikinci en büyük STK’sı, bütün iş adamlarının bağlı olduğu bir yer. ‘Ahlatcı ile ben Cennette yan yana gelmem’ dedi. Açıklayım mı bu ismi? Çorum’u birbirine mi düşüreyim?

11 MİLYON 900 BİN LİRA HARCADIM

Ben, şuana kadar Çorumspor’a 11 Milyon 900 TL para harcamışım. Ne yapayım ben, şimdi ceketimi alıp gideyim mi? Valimiz, Belediye Başkanımız maçlara gelmiyorsa, boykot mu edeyim? Benden ne istiyorsunuz?

Ahmet Aksu önderliğinde bir firma ile sponsorluk görüşmesi yaptım. Firma sahibi Giresunlu olduğunu, büyük bütçeyi Giresun’a ayırdığını, Çorum’a da küçük bir bütçe katkı sağlayacağını söyledi.

Çorum’un en büyük firmalarından birine 5 aydır yalvarıyorum sponsor ol diye. Bu firmadan gelen para 25 bin TL. İsim mi vereyim, deşifre mi edeyim? Bu isimleri açıklayayım mı?

KULÜBÜ İSTEYEN 10 MİLYONLUK TEMİNAT MEKTUBU GETİRECEK

Çorumspor noktasında babamı tanımam. Bu kulübü kim alacaksa, noter huzurunda 10 milyon TL teminat mektubunu getirecek. Varsa böyle bir babayiğit, gelecek.

Ben siyasetçi değilim. Ben dünyada yaşayan 1,5 milyon Çorumlunun başkanıyım. Ben oraya buraya eğilemem, birilerine prim yaptıramam. Bu sene benim bütçem 14 milyon 750 TL, varsa 14 milyon 800 TL açıklayan buyursun gelsin.

YOLA ÇIKTIKLARIMIZI YOLDA BULDUKLARIMIZA DEĞİŞMEYİZ

Ahmet Ahlatcı en zor günümüzde yanımızda oldu. Yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmeyiz. Ahmet Ahlatcı ‘ben yokum’ diyene kadar göğsümüzde onun adı yazacak.

Ben vefasız adam hiçbir zaman olmadım. Ben Fatih Özcan olarak, Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Ben sırtımı kimseye dayamadım. Tırnaklarımla kazanan biriyim. Çok yüksek sesle konuşmak agresiflik mi? Birine hakaret mi ettim? Hakaret nedeniyle hakkımda dava mı açılmış?

Ben TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal’dan tüm deplasmanlarımızı karşıla diye ricada bulundum. Çetin ağabey benim ana-baba ayrı ağabeyimdir. Ahmet Sami Ceylan benim dostumdur. Tuncay Yılmaz benim ağabeyimdir.

AHLATCI KENDİSİ AÇIKLAR

‘Ahmet Ahlatcı sponsorluğu bırakıyor mu?’ diye soru geliyor devamlı. Bana devam edeceğini söyledi. Eğer bırakacaksa, bunu Ahmet Ahlatcı kendi açıklayacak.

Başarısızlık şahsıma ait. Oğuzhan Yalçın benim talimatlarım doğrultusunda hareket eden, bu kulübün bir personelidir. Bunun haricinde başka yetkisi yoktur.

Diyorlar ki, kampanyalar yap. Kampanya yaptığın zaman halktan ne bekleyeceksin? Organize Sanayi Başkanımız Hayri Şamlı abimiz bana liste verir, ben gider ziyaret ederim. TSO Başkanımız Çetin Başaranhıncal bana 8 tane isim verir, ben o isimlere gider ziyaretimi yaparım. Ahmet Sami Ceylan kanalıyla ziyaretlerimizi de yapar 3-5 alırız. Şu pandemi döneminde halktan 10 TL alsan ne olur.

BİRİ DÜŞMEMEYE, BİRİ ŞAMPİYONLUĞA OYNATACAK İKİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYI VAR

Çorum FK Başkanına her şey diyebilirsiniz ama tembel diyemezsiniz. İnanın çok çalışıyorum, ciddi bir bütçe oluşturmak istiyorum.

8 teknik adam adayı vardı, şuanda ikiye düştü adaylar. İkisiyle de temasımız var. Bu teknik adamlardan bir tanesi küme düşmemeye oynayacak yeteneklere sahip. Diğeri ise şampiyonluğa oynatacak teknik direktör.

Alacağımız oyuncular da hazır. Sadece bütçe konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İlerleyen günlerde bu konuda da netliğe kavuşup kamuoyu ile paylaşacağız.

KULÜBÜ ALACAK BİRİ VARSA O DA AHMET AHLATCI’DIR

Kulüp Fatih Özcan’ın noktasında da ben kimsenin başına silah dayamadım. Çorum Belediyespor olduğu dönem, Başkan Zeki Gül ‘kulübe sivil biri talip olursa özelleştireceğiz’ dedi, ben de geldim, talip oldum.

Benden sonra bu kulübü alacak varsa, o isim Ahmet Ahlatcı’dır. Kimse kimseyi kandırmasın.”

(Spor Servisi)