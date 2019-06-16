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Kültür, Bartın’dan şampiyon döndü

Bartın’da düzenlenen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği’nde mücadele eden Çorum şampiyonu H.E.Kültürspor penaltı atışları sonunda Bolu Elvan İnşaat Kızık takımını 4-2 yenerek şampiyon oldu.

Kültür, Bartın’dan şampiyon döndü

Bartın’da düzenlenen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği’nde mücadele eden Çorum şampiyonu H.E.Kültürspor penaltı atışları sonunda Bolu Elvan İnşaat Kızık takımını 4-2 yenerek şampiyon oldu.

16 Haziran 2019 Pazar 22:45
Kültür, Bartın’dan şampiyon döndü

Türkiye Futbol Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U16 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Grup Birinciliği 13-15 Haziran tarihleri arasında Bartın’da yapıldı. 4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum temsilcisi ilk maçında Zonguldak temsilcisi Balıspor’u 2-1 mağlup ederken, ikinci maçında Bolu temsilcisi ile 0-0 berabere kalmıştı. Son maçında Karabük temsilcisi Safranbolu Belediyespor’u 1-0’la geçen H.E.Kültürspor 7 puana ulaştı. Aynı puana sahip Bolu temsilcisi Elvan İnşaat Kızık takımı ile Safranbolu maçının ardından penaltı atışlarına geçen H.E.Kültürspor rakibini 4-2 yenerek Bartın grubunu şampiyon tamamladı ve adını 20 takımın mücadele edeceği yarı final gruplarına yazdırmayı başardı.

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