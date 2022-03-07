Küçükler Voleybol Grup Birinciliği Tokat’ta yapıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği Tokat'ta yapıldı. Amasya ve Sinop temsilcileri ile B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Amasya'yı, ikinci maçında da Sinop'u 2-0 yenerek grubunu lider tamamladı.

Çorum temsilcisi 2-6 Nisan tarihleri arasında Giresun'da yapılacak olan yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)

