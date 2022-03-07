Küçükler Voleybol Grup Birinciliği Tokat’ta yapıldı
Tokat'ta düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliği'nda iki maçını da kazanan Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu adını yarı final grubuna yazdırdı.
Spor 07.03.2022, 19:11
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Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Voleybol Grup Birinciliği Tokat'ta yapıldı. Amasya ve Sinop temsilcileri ile B grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu ilk maçında Amasya'yı, ikinci maçında da Sinop'u 2-0 yenerek grubunu lider tamamladı.
Çorum temsilcisi 2-6 Nisan tarihleri arasında Giresun'da yapılacak olan yarı final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.
(Rıfat KARA)
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