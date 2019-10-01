Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi yarışmaları Çorum’da

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül’ün yaptığı açıklamaya göre, Bozboğa Köyü Kros Pistinde 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak yarışmalar saat 11.00’de başlayacak. Yarışmalara, Çorum, Samsun, Kayseri, Amasya, Sinop, Çankırı, Ordu, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan katılım olacak.

Ferdi ve takım yarışmalarının yapılacağı müsabakalarda ilk 3’e giren atletler 2.kademe yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklar. 2.Kademe yarışmaları Kayseri, final yarışmaları ise Ankara’da yapılacak.

Hüseyin AŞKIN