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Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi yarışmaları Çorum’da

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe Yarışmalarının Çorum’da yapılacağı açıklandı.

Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi yarışmaları Çorum’da

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler ve Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 1.Kademe Yarışmalarının Çorum’da yapılacağı açıklandı.

01 Ekim 2019 Salı 21:45
Küçükler ve Yıldızlar Kros Ligi yarışmaları Çorum’da

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül’ün yaptığı açıklamaya göre, Bozboğa Köyü Kros Pistinde 12 Ekim Cumartesi günü yapılacak yarışmalar saat 11.00’de başlayacak. Yarışmalara, Çorum, Samsun, Kayseri, Amasya, Sinop, Çankırı, Ordu, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan katılım olacak.

Ferdi ve takım yarışmalarının yapılacağı müsabakalarda ilk 3’e giren atletler 2.kademe yarışmalarına katılmaya hak kazanacaklar. 2.Kademe yarışmaları Kayseri, final yarışmaları ise Ankara’da yapılacak.

Hüseyin AŞKIN

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