Küçükler Türkiye Judo Şampiyonası Çorum’da yapıldı
Okul Sporları Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Küçükler Türkiye Judo Şampiyonası, Çorum’da yapıldı. Çorumlu judocular, dereceye giremedi.
Spor 23.05.2022, 19:32
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Atatürk Spor Salonu’nda, 2 gün süren Türkiye şampiyonasına, 55 ilden, 11’i Çorumlu olmak üzere, 400 sporcu katıldı.
Çekişmeli müsabakalara sahne olan şampiyonada, Çorum’u temsil eden sporcular madalya kazanamazken, kilolarında dereceye giren sporcular, madalya ile ödüllendirildi.
Şampiyonanın açılış töreni, Cumartesi günü, müsabakaların yapıldığı Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Deniz Şilli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şube müdürleri Ayşe Şenyuva, Rıfat Ceylan ve Ferhat Yıldız'la birlikte, idareci, antrenör ve sporcular katıldı.
(Ömür SOYTEMİZ)
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