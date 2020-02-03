Küçük Uğurcan’dan büyük başarı

Aydın-Didim’de düzenlenen Gençler Takımlar ve Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takımının şampiyon olmasından sonra bir şampiyonluk madalyası da Uğurcan Dursun’dan geldi.

Takım müsabakalarının tamamlanmasından sonra yapılan ferdi müsabakalarda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mücadele eden Uğurcan Dursun yine adından söz ettirdi. Dünyanın gelecek vadeden sporcuları arasında yer alan ve Avrupa kıtasından gelişim kampına katılan tek sporcu olan Uğurcan Dursun, küçükler kategorisinde olmasına rağmen gençler kategorisinde tüm rakiplerini dize getirdi. Eleme müsabakalarında karşılaştığı rakiplerini bir bir mağlup ederek adını finale yazdıran Uğurcan Dursun, finalde Yalovalı sporcu Yücel Ocak’la Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Dursun, kendisinden 3 yaş büyük olan Yalovalı rakibini 3-0 gibi net bir skorla yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

KEKİLLİOĞLU İLE DURSUN ÜÇÜNCÜ

Öte yandan, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Arda Kekillioğlu ve Umut Baha Dursun çift erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandılar.

Yine Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Özgür Yılmaz tek erkeklerde, Uğurcan Dursun ve Özgür Yılmaz çift erkeklerde de Türkiye dördüncüsü oldular.