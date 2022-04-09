Küçük judocular, Yozgat'ta final bileti için kapışıyor

Erol Şahin ve Hakan Taştan'ın kafile başkanı, Celalettin Kıyışkan ve Mevlüt Metehan Kıyışkan'ın antrenör olarak yer aldığı Çorum kafilesinde, yer alan judocular ve okulları şöyle: Eflal Diker (Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu), Melek Nur Köroğlu (Özel Elit Koleji Ortaokulu), Aysu Naz Çağıl ve Şuğra Şükriye Özdemir (Yatılı Bölge Ortaokulu), Ayşenur Partici (Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi), Sinem Tümer (Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu), Elanur Kayacı (23 Nisan Ortaokulu), Berra Naz Kâhya (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), Asiye Elif Bayat ve Nisa Elik (Sakarya Ortaokulu)

Umut Can Demirci (Yatılı Bölge Ortaokulu), Poyraz Adıkdı (Özel Çorum Bilgi Ortaokulu), İlhan Yılmaz (Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu), Salih Zileli (23 Nisan Ortaokulu), Ali emir Üstündağ ve Yiğit Nebi Bakırcı (Cumhuriyet Ortaokulu), Ali Emre Özten (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), Emir Can (Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu), Abdurrahman Emin Arslan (Alaca Ortaokulu), Abdullah Enes Öksüz (Sakarya Ortaokulu)

(Ömür SOYTEMİZ)