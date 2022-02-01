Küçük efelerin hedefi Türkiye Şampiyonluğu

4-14 Ocak tarihleri arasında Çorum’da gerçekleşen Okullararası Küçük Erkekler Voleybol İl Birinciliği’nde bilindiği üzere şampiyonluk ipini Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu göğüsleyerek Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Okulların ara tatil dönemine girmesine rağmen hazırlıklarını Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir nezaretinde aralıksız sürdüren Çorum’un küçük efeleri 4-7 Mart tarihleri arasında Tokay veya Kırıkkale’de yapılması planlanan grup birinciliğinde şampiyon olarak Türkiye yarı finallerine gitmeyi hedefliyor. Çorum’da voleybol denildiği zaman ilk akla gelen isimlerden biri olan Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir, sıkı çalıştıklarını ve Türkiye şampiyonu olmak istediklerini vurguladı. Küçük erkekler kategorisinde Çorum’u en iyi şekilde temsil etmek istediklerini de ifade eden Demir, “Ara tatili olmasına rağmen öğrencilerimle stresten uzak mutlu ve eğlenceli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım bu çalışmalarımızın meyvesini ilk olarak grup birinciliğinde daha sonra yarı final ve finallerde alırız. Bizlere bu konuda destek veren Okul Müdürümüz Aziz Usta ve velilerimize çok teşekkür ederiz” dedi.

(Rıfat KARA)

