Krize geçici çözüm

Yeni Çorumspor’un Olağan Genel Kurulu ikinci toplantısı dün gerçekleştirildi. Daha önce başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Fatih Özcan, dediğini yaptı ve aday olmadı. Özcan döneminin en kilit isimlerinden Hamit Işık başkanlığa seçilirken, yeni yönetimin önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul kararı alacağı belirtildi.

Dün, Turgut Özal İş Merkezindeki Belediye Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başlayan genel kurulda, Hasan Eker başkanlığında divan heyeti oluşturuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasından sonra kongrenin en önemli gündem maddelerinden biri olan şirketin derneğe devredilmesi oylanıp kabul edildi.

Seçim maddesinde ise, Fatih Özcan döneminin Sportif Direktörü Hamit Işık başkanlığında bir yönetim listesi divana sunuldu. Başkanlığa seçilen Hamit Işık, önümüzdeki günlerde olağanüstü kongre kararı alacaklarını açıklarken, göreve talip olacak adaylara hazırlık yapmaları çağrısında bulundu.

Yeni Çorumspor’un Hamit Işık başkanlığındaki geçici yönetimi Mustafa Ercan, Tuncay Koçak, Hakan Seyrek, Salim Koldaş, Mustafa Özcan ve Hasan Serdar Yılmaz’dan oluşuyor. Yusuf Aksoy, Okan Arık, Murat Yetgin, Elvan Eker, Onur Özçetin, Yaşar Ali Adıgüzel ve Serdar Abdullah Balak da yönetim kurulu yedek üyeleri olarak listede yer alıyorlar. Denetim Kurulu, Dursun Eker, Emin Söğütcü ve Celal İrtürk’ten oluşurken, Yusuf Mehmet Çabuk, Yasin Ege Özcan ve Çağdaş Can ise denetim kurulu yedek üyeliklerine seçildiler.

“ZAMAN KAZANDIRMAK İÇİN ADAY OLDUM”

Dünkü genel kurulda Yeni Çorumspor Başkanlığına seçilen Hamit Işık, yaptığı açıklamada, yönetim krizini çözmenin yanı sıra şirketin derneğe devri ve takımın yol haritasını belirlemek amacıyla başkanlığa aday olduğunu söyledi.

Işık, yaptığı açıklamada, “Bildiğiniz üzere, 2018-2019 sezonu Play-Off müsabakalarında elde edilen başarı neticesinde şampiyon olarak yıllardır özlemle beklenen 2. lige yükselmiş bulunmaktayız.

Yıllardır özlemini çektiğimiz 2. Lig'e çıkmamızda ve yüz binlerce Çorumlunun böyle bir başarıyla gurur duymasında Sayın Fatih Özcan'ın büyük katkısı su götürmez bir gerçektir. Öyle ki, yıllarca tribünlere gelmeyen birçok insan Sayın Fatih Özcan'ın Çorum Belediyespor adını değiştirip Çorumspor ruhunu hayata geçirmesiyle tekrar tribünlere gelmiş, her kesimiyle Çorum'u kucaklayan bir takım ortaya çıkmıştı.

BAŞKAN KARARININ ARKASINDA DURDU

Ne var ki; yeni sezon öncesi Başkanımız Fatih Özcan defalarca kez belirtmiş olduğu nedenlerden ötürü aday olmayacağını açıklamıştı. Nitekim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve aday çıkmaması sebebiyle bugüne ertelenen kongremizde Başkanımız Fatih Özcan kararının arkasında durduğunu ve beğenilmese bile herkesin bu karara saygı duyması gerektiğini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından tüm camiamıza ifade etmişti. Ve bugün kendisi açıklamasında da bahsetmiş olduğu gibi Kulüp Başkanlığına aday olmamıştır. 2 Ağustos tarihinde ertelenen kongremizden bugüne kadar geçen sürede iyi niyetli birçok adaylık girişimi olsa da somut olarak bir adım atılamamıştır.

KRİZİ ÇÖZMEK İÇİN ADAYIM

Bu nedenle uzun süredir kamuoyunu meşgul eden Yeni Çorumspor yönetimi kurulu krizini çözmek, sezonun başlamasına çok az bir süre kalması sebebiyle futbol takımımızın yol haritası belirlemek, aynı zamanda Yeni Çorumspor AŞ'nin derneğe devredilmesi sürecinin sezona yetiştirilmesi adına bugün yapılan kongrede Başkanlığa aday olduğumu bilmenizi isterim.

ADAY OLMAYA DAVET EDİYORUM

Kongreden sonra Fatih Özcan Başkanın aday olma ihtimaline karşı aday çıkmayan değerli başkan adaylarını önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan olağanüstü kongrede aday olmaya davet ediyorum. Gerek ortalarda gezen bilgi kirliliği, gerekse Yeni Çorumspor'un bir an önce normalleşmesi adına Kulüp Başkanı sıfatıyla Yeni Çorumspor yönetimine talip olacak olan tüm adaylarla görüşeceğimi ve bu süreçle

ilgili de yine kulüp başkanı sıfatıyla

kamuoyunu bilgilendireceğimi buradan ilan ediyorum.

KRTİK GÖRÜŞME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Başkan Fatih Özcan, Milletvekili Sayın Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Sayın Yusuf Ahlatçı ve Belediye Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın'la yapılan görüşmeler hakkında önümüzdeki günlerde, kulübün yeni yönetime teslim edilmesinin ardından açıklama yapacaktır! Kongremizin Yeni Çorumspor ailesini hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

(Rıfat KARA)