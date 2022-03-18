Kritik dönemeç

2.Lig Kırmızı Grup’ta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 30.hafta maçında pazar günü, kendisi gibi aynı hedefi kovalayan Muğla temsilcisi Bodrumspor’u konuk edecek. Kırmızı-siyahlıların, umutlarını güçlü şekilde devam ettirebilmeleri için, Bodrumspor engelini kayıpsız geçmeleri gerekiyor.

Liglere verilen 1 hafta ara öncesinde, deplasmanda, lider Sakaryaspor’a 4-1 yenilerek, sezonun en ağır yenilgisini alan Çorum FK, Pazar günü Bodrumspor karşısında galibiyet hedefliyor. Hazırlıklarını 3 puan parolasıyla yapan Çorum FK’da, sakatlıkları bulunan Muhsin, Erdi, Emre ve Serkan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Kaleci Hasan Hüseyin’in ise oynaması bekleniyor.

İkinci yarının en başarılı takımı olarak dikkat çeken Bodrumspor da, galibiyet hedefliyor. Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden İsmet Taşdemir’in takımı, Çorum’dan 3 puanla ayrılıp, Ergene Velimeşe yenilgisini telafi etmenin hesaplarını yapıyor. Konuk ekipte, sarı kart cezalısı Süleyman Özdamar forma giyemeyecek.

56 puanlı 3.sıradaki Bodrumspor’la, 47 puanlı 9.sıradaki Çorum FK arasında, Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı, Konya bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta, Raşit Yorgancılar’ın yardımcılıklarını ise, Ankara bölgesinden Serdar Osman Akarsu ile Buğra Can Semercioğlu yapacak. Konya bölgesinden Ramazan Doğanay da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)