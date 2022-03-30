Kritik 3’lük: 1-0

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Lütfullah Aslan ***, Harun Reşit Güngör ***, İbrahim Ethem Potuk ***

4.HAKEM: Abdurrahman Haymana

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin ****, Mustafa Eren * (Dk. 58 Volkan Okumak **), Mertcan ***, Sefa Akın ***, Hakkı Can ***, Murat Yıldırım ****, Halil İbrahim ***, Mahsun ** *, Mehmet Akyüz * (Dk. 46 Batuhan *), Recep ** (Dk. 78 Atakan *), Burak ** (Dk. 83 Muhsin *)

YEDEKLER: Erdi, Fatih, Nurullah, Kürşat, Volkan Keskin

TEKNİK DİREKTÖR: Ergün Penbe

SOMASPOR: Muharrem Tunay **, Eray *, Yasin **, Onur *, Mustafa Şengül **, Oğuzhan **, Atamer * (Dk.76 Osman *), Yılmaz ** Eray * (Dk. 46 Orkun Ahmet *) (Dk.82 Abdulkadir *), Özcan *** (Dk.76 Mücahit *), Celal Emir ** (Dk. 55 Ali Akkuş *)

YEDEKLER: Ali Serçek, Emirhan, Serkan Ömüray, Harun, Mustafa Kemal

TEKNİK DİREKTÖR: Burhanettin Basetemür (Dk. 90 Kırmızı kart)

GOL: Dk.63 Volkan

KAÇAN PENALTI: Dk. 47 Özcan (Somaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 50 onur (Somaspor)

SARI KARTLAR: Hasan Hüseyin, Mertcan, Halil İbrahim, Atakan (Çorum FK), Mustafa Şengül (Somaspor)

2.Lig Kırmızı Grup’ta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 32.hafta maçında konuk ettiği Manisa temsilcisi Somaspor’u 1-0 yenerek kötü gidişe “dur” derken, play-off umutlarını iyice yeşertti.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, ilk yarıda Mehmet Akyüz ve Halil İbrahim ile önemli fırsatlardan yararlanamayan Çorum FK, ikinci yarıya kötü başladı. 47.dakikada Somaspor’un kazandığı penaltı vuruşunda, Özcan Aydın’ın vuruşunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermezken, 50.dakikada Onur Ulaş’ın kırmızı kart görmesiyle, Manisa temsilcisi 10 kişi kaldı.

63’te Volkan Okumak’ın golüyle 1-0 kazanan Çorum FK, puanını 52’ye yükseltirken, Somaspor 49 puanda kaldı.

Maçı, 300-400 civarında Çorumlu sporsever izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 5: Çorum FK atağında, Recep’in pasında, Somaspor savunması ofsayt diye duraksadı, Mehmet Akyüz, karşı karşıya pozisyonda iyi bir top kontrolü yapamadı, sonrasında, sağ çaprazdan, yerden vuruşu yandan auta gitti.

DAKİKA 12: Soldan gelişen Somaspor atağında, Celal Emir ortaladı, Özcan kafayı vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 21: Çorum FK atağında, soldan Mahsun ceza sahasına girdi, pasını ön direkteki Mehmet Akyüz’e verdi, Mehmet Akyüz yine topu kontrol edemedi.

DAKİKA 25: Çorum FK atağında, Mahsun’un pasında, sağdan topla buluşan Halil İbrahim’in çaprazdan karşı karşıya vuruşunda, kaleci Muharrem topu ayaklarıyla çıkarttı.

DAKİKA 47: Somaspor penaltı kazandı. Soldan Celal Emir ceza sahasına girerken ortasını yaptı, topun, savunmadan Mustafa Eren’in koluna çarpmasını hakem penaltı olarak değerlendirdi. Özcan’ın kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 48: Mustafa Eren’in büyük hatası sonucu topla buluşan Oğuzhan, karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Hasan Hüseyin bir kez daha gole izin vermedi.

DAKİKA 63: GOL! Çorum FK golü buldu. Sağdan gelişen atakta, Halil İbrahim’in yerden kale alanına gönderdiği topu arka direkte Volkan Okumak tamamladı: 1-0.

DAKİKA 72: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Volkan’ın son çizgiden içeri çevirdiği topa ön direkte Burak ayak koydu, kaleci Muharrem gole izin vermedi.

DAKİKA 75: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Halil İbrahim’in altı pasa çıkarttığı top, savunmanın büyük hatası sonucu bir anda, altı pasta, bomboş durumdaki Burak’ın önünde kaldı. Deneyimli futbolcu, 2 metreden topu kaleciye nişanladı.



(Hüseyin AŞKIN)