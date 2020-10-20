Kozan ve Erdin’e milli kamp daveti

Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Serbest Güreş A Milli Takımı’nın hazırlık kampı 23 Ekim’de Ankara Elmadağ’daki Milli Takım Tesislerinde başlayacak. 8 Kasım’da sona erecek kampa Teknik Direktör Isak İrbaykhanov tarafından 10 sıklette 31 güreşçi davet edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçileri Selim Kozan 65 kiloda, Fatih Erdin ise 86 kiloda kamp daveti aldı.

Çorumlu antrenör Abdullah Çakmar da kampta antrenör olarak görev yapacak.

(Spor Servisi)