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Kozan ve Erdin, Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına katılacak

Spor 31.03.2021, 00:04
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Kozan ve Erdin, Avrupa Şampiyonası hazırlık kampına katılacak

Çorumlu güreşçilerden Selim Kozan ve Fatih Erdin, Avrupa Şampiyonası Hazırlık kampına davet edildi.
Türkiye Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Büyükler Serbest Güreş A Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı 31 Mart-16 Nisan tarihlerinde Ankara-Elmadağ’da yapılacak. Kampa, 10 sıklette 24 güreşçi davet edildi. Teknik direktör Isak Ibraykhanov, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçileri Selim Kozan (65 kilo) ve Fatih Erdin’i de (86) kiloda davet etti.
Ankara ASKİ’nin Çorumlu antrenörü Abdullah Çakmar da antrenör olarak kampta görev yapacak.
(Spor Servisi) 
 

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