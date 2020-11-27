Kovid-19 testi pozitif çıkan Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı
Yeni tip koronavirüs testi (Kovid-19) pozitif çıkan teknik direktör Yılmaz Vural, yoğun bakıma alındı. Altunizade Acıbadem Hastanesinde tedavi gören tecrübeli teknik adamın, bugün yoğun bakıma alındığı bildirildi. Öte yandan bazı kulüpler, yayımladıkları mesajlarla, Vural'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Spor 27.11.2020, 14:52
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